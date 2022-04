Roma, incidente sul Gra con 8 feriti: traffico bloccato

(Adnkronos) – Incidente sul Gra di Roma. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto 4 veicoli e provocato 8 feriti. A causa dell’incidente il traffico è provvisoriamente bloccato al km 0,200 del Grande Raccordo Anulare A90 in direzione di Roma. Il traffico viene deviato in loco sulla complanare. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine.