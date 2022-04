Governo, Letta: “Continua minaccia crisi da centrodestra, così non si può andare avanti”

(Adnkronos) – “Così non si può andare avanti. La continua minaccia di crisi da parte del centrodestra di governo indebolisce questa esperienza. Lo stesso incontro richiesto da Salvini a Draghi risponde sempre alla logica degli ultimatum. Così non si va lontano”. Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, in un’intervista all”Huffington post’.

“Guardando i fatti, da qualche settimana -aggiunge il leader Dem- c’è un innalzamento della tensione, che indebolisce il Governo e la maggioranza e rende impraticabile il percorso dei prossimi difficilissimi mesi. La nostra linea non è quella dei contro-ultimatum, ma questo atteggiamento irresponsabile e inaccettabile sta facendo spegnere la candela, anche perché gli episodi si moltiplicano. Se va avanti così la destra si assume una grave responsabilità”.