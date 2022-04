Omicidio Napoli, 18enne ucciso a coltellate a Torre del Greco

(Adnkronos) – Omicidio in provincia di Napoli: un ragazzo di 18 anni è stato ucciso a coltellate durante una rissa avvenuta ieri sera a Torre del Greco. Anche un altro giovane è rimasto ferito ed è ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Maresca di Torre del Greco. La rissa è avvenuta poco prima delle 23 nei pressi di via Giacomo Leopardi, in un’area parcheggio. Il 18enne è stato raggiunto da 7 fendenti. Indagano i poliziotti del Commissariato di Torre del Greco e della Squadra mobile di Napoli.

All’esterno dell’ospedale, si sono riuniti un’ottantina tra parenti e amici dei feriti. Nella concitazione del momento sono state danneggiate una parete di cartongesso e alcune vetrate di porte. Non si sono registrate comunque aggressioni al personale medico o di vigilanza.