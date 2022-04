Bologna-Inter si gioca, ricorso bocciato

(Adnkronos) – Bologna-Inter si gioca il 27 aprile. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha deciso che Bologna-Inter e Atalanta-Torino, match della ventesima giornata di Serie A non disputati lo scorso 6 gennaio, verranno recuperati. Così il Collegio ha confermato quanto stabilito dalla giustizia della Figc, respingendo i ricorsi presentati dall’Inter e dall’Atalanta, che chiedevano la vittoria a tavolino perché le rispettive avversarie non si erano presentate in campo. Atalanta-Torino è in programma l’11 maggio.

No anche alla riduzione della squalifica dei medici della Lazio Ivo Pulcini e Fabio Rodia, per i quali resta l’inibizione di 5 mesi, per la violazione dei protocolli Covid. Rigettato anche il ricorso dell’Udinese che chiedeva la ripetizione del match perso per 6-2 contro l’Atalanta lo scorso 9 gennaio.