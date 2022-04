È tempo di Open Days per l’università Cattolica di Cremona. Finalmente quest’anno gli studenti potranno tornare a conoscere i corsi offerti dal Campus cremonese, partecipando di persona alla ricca proposta di appuntamenti previsti il 3, 4 e 5 maggio.

Gli interessati potranno così parlare a tu per tu con i docenti per chiedere approfondimenti sui contenuti dei corsi e con gli studenti tutor per ricevere consigli e suggerimenti sulla vita universitaria. Anche il personale della segreteria sarà a disposizione per fornire supporto informativo su test, ammissione, borse di studio, tasse e agevolazioni.

Martedì 3 maggio, dalle ore 9 alle ore 13, sarà dedicato ai Corsi di Laurea in Ingegneria Gestionale ed Ingegneria Informatica. Numerosi gli appuntamenti offerti agli studenti delle scuole medie superiori ed alle loro famiglie: presentazioni dei Corsi di Laurea, dei servizi del Campus e del test di ammissione, testimonianza di laureati che hanno raggiunto risultati brillanti nel mondo lavorativo, fondando in alcuni casi anche start up innovative e di successo, visita della sede e dei laboratori presenti, visita della mostra “Il Medioevo dell’Informatica: dal mainframe al personal computer” presso il Museo dell’Informatica Epic.

Gli incontri informativi e di orientamento della giornata saranno arricchiti dalla presenza di Poli.Radio, la radio degli studenti del Politecnico, con Dj set e intrattenimento, e del “Bistrottino” con il servizio di Food truck.

Mercoledì 4 maggio, dalle ore 14.30 alle ore 18, sarà dedicato al Corso di Laurea Magistrale in Music And Acoustic Engineering, Corso di Laurea Magistrale innovativo, pensato per chi vuole approfondire il tema dell’acustica musicale (track Acoustic) e per chi vuole focalizzarsi sullo studio dell’informatica musicale e l’elaborazione del suono (track Music).

Gli interessati potranno partecipare alla presentazione del corso, all’illustrazione dei progetti di tesi con una testimonianza dei laureati e potranno effettuare colloqui con docenti.

Giovedì 5 maggio, dalle ore 14.:30 alle ore 18.30, sarà dedicato al Corso di Laurea Magistrale in Agricultural Engineering, attivato nell’a.a. 2021/22, unico in Italia, che si propone di formare ingegneri operanti nel settore agro-industriale e dotati di una visione sistemistica.

Verrà proposto un approfondimento sull’offerta formativa, sul contesto e sugli sbocchi occupazionali ai quali seguiranno seminari tematici e colloqui con docenti.

Sarà possibile visitare il Laboratorio “Rozzi” – Fabbrica della Bioenergia e assistere al seminario sulle nuove opportunità per la valorizzazione dei rifiuti agroalimentari.

L’azienda Sdf Group interverrà all’evento con una testimonianza su “Tecnologia applicata in agricoltura e agricoltura di precisione” e darà la possibilità ai presenti di assistere ad una dimostrazione con macchina.

Inoltre, una dimostrazione della trasformazione di agri-food waste da parte di batteri rossi in bioplastiche di recupero attraverso l’uso di un fotobioreattore darà un assaggio degli argomenti affrontati durante questo Corso di Laurea Magistrale. Il programma dettagliato per tutti gli appuntamenti del 3, 4 e 5 maggio è pubblicato sul sito del Polo di Cremona www.polo-cremona.polimi.it.

Per partecipare agli Open Days è necessario iscriversi entro domenica 1 maggio attraverso l’apposito form disponibile sul sito del Campus. Chi fosse impossibilitato ad assistere in presenza potrà seguire le iniziative on line, indicandolo al momento dell’iscrizione all’evento.

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a orientamento-cremona@polimi.it.

© Riproduzione riservata