Ucraina, oligarca Rinat Akhmetov assicura: “Ricostruirò Mariupol”

(Adnkronos) – Ha promesso che ricostruirà Mariupol, ”tragedia globale ed esempio di eroismo globale”, l’uomo più ricco dell’Ucraina, l’oligarca Rinat Akhmetov. Proprietario del più grande produttore siderurgico ucraino Metinvest, Akhmetov ha detto che il suo impero commerciale è stato distrutto dai combattimenti nell’est dell’Ucraina, ma si dice sicuro che i “coraggiosi soldati” ucraini difenderanno la città.

“Mariupol è una tragedia globale e un esempio globale di eroismo. Per me Mariupol è stata e sarà sempre una città ucraina – ha dichiarato – Credo che i nostri coraggiosi soldati difenderanno la città, anche se capisco quanto sia difficile e difficile per loro”. Akhmetov, che un mese fa è stato a Mariupol, ha promesso che ”la mia ambizione è tornare a una Mariupol ucraina e attuare i nostri nuovi piani di produzione in modo che l’acciaio prodotto da Mariupol possa competere sui mercati globali come prima”.