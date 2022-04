Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 17 aprile

(Adnkronos) – Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, domenica 17 aprile 2022, con dati e numeri della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, i numeri della campagna vaccinale. Ecco i dati, regione per regione:

Sono 4.769 i nuovi contagi da coronavirus oggi 17 aprile in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 6 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. I casi registrati nelle ultime 24 ore sono diminuiti rispetto a ieri (6.354). Il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale così a quota 1.596.405, quello dei decessi a 14.328. Scende il dato dei soggetti attualmente positivi, 76.279 (ieri erano 77.424). La situazione dei numeri ospedalieri: 881 malati Covid ricoverati in area medica (contro gli 871 del giorno prima) e 39 in terapia intensiva.

Sono 3.363 i nuovi contagi da coronavirus oggi 17 aprile in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registra 1 morto. I nuovi casi, 1.003 confermati con tampone molecolare e 2.360 da test rapido antigenico, portano il totale a 1.053.408 dall’inizio della pandemia da Coronavirus e sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 990.444 (94% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 4.570 tamponi molecolari e 17.850 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15% è risultato positivo. Sono invece 4.855 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 69,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 53.273, +2,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 704 (36 in meno rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 55 anni.

Sono 3.793 i nuovi contagi da coronavirus oggi 17 aprile in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 7 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 23.309 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.412; Bat: 204; Brindisi: 429; Foggia: 434; Lecce: 727; Taranto: 525; Residenti fuori regione: 56; Provincia in definizione: 6. Sono 100.742 le persone attualmente positive, 602 ricoverate in area non critica e 3 in terapia intensiva. Dati complessivi: 1.005.981 casi totali, 10.240.923 tamponi eseguiti, 897.076 persone guarite e 8.163 decessi.