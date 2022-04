Covid oggi Lombardia, 6.229 contagi e 29 morti. A Milano 1.965 casi

(Adnkronos) – Sono 6.229 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 17 aprile, in Lombardia, a fronte di 48.897 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 12,7%. Nelle ultime 24 ore sono morte 29 persone, per un totale di 39.626 decessi nella regione da inizio pandemia. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. In terapia intensiva sono ricoverate 36 persone, una in più di ieri. Diminuisce, invece, il numero dei pazienti nei reparti Covid ordinari: sono oggi 1.105, 21 meno di 24 ore fa.

I contagi sono 1.965 nell’area metropolitana di Milano, 784 in provincia di Brescia, 585 a Varese, 544 a Monza e Brianza, 455 a Bergamo, 407 a Como, 360 a Pavia, 282 a Mantova, 250 a Lecco, 196 a Cremona, 109 a Sondrio e 81 a Lodi.