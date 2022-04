Ucraina, Kiev: “Da inizio guerra morti 202 bambini”

(Adnkronos) – Ucraina, 202 bambini sono morti e 361 sono rimasti feriti nel Paese dall’inizio della guerra secondo il Registro unificato delle indagini preliminari, così come secondo i dati dell’Ufficio del procuratore generale. Si tratta di una stima ma non è possibile stabilire il numero effettivo di bambini morti e feriti a causa dei combattimenti in corso nelle città ucraine.