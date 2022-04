Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 18 aprile

(Adnkronos) – Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, lunedì 18 aprile 2022, con dati e numeri della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, i numeri della campagna vaccinale.

Ecco i dati, regione per regione:

Sono 1.986 i nuovi contagi da covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 18 aprile. Si registrano inoltre altri 4 morti. A Roma i nuovi casi sono 1.272. “Oggi nel Lazio su 2.946 tamponi molecolari e 10.684 tamponi antigenici per un totale di 13.630 tamponi, si registrano 1.986 nuovi casi positivi (-4.212), 4 decessi (-1), 1.166 i ricoverati ( = ). Sono 63 le terapie intensive (-5) e +601 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,5%”, comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Sono 327 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 18 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 2 morti. Tra i nuovi casi, 285 sono stati individuati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1844 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 21 ( stesso dato di ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 323 (+6 ) mentre 29.860 sono i casi di isolamento domiciliare (+62).

Si registrano 2 decessi: una donna di 63 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna, e un uomo di 86, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.

Sono 766 i nuovi contagi da Covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 18 aprile. Si registra inoltre un altro morto. 384 i casi confermati con tampone molecolare e 382 da test rapido antigenico, che portano il totale a 1.054.174 dall’inizio della pandemia da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 991.652 (94,1% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 1.771 tamponi molecolari e 2.993 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,1% è risultato positivo. Sono invece 1.277 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 60% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 52.830, -0,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 735 (31 in più rispetto a ieri), di cui 29 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 80 anni.