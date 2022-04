Covid Italia, Pregliasco: “Oggi boom di contagi? Vengono al pettine nodi weekend”

(Adnkronos) – “Non sono sorpreso dal boom di contagi” covid “registrato oggi” in Italia. “Vengono al pettine i nodi del weekend. Dobbiamo stringere i denti”. Così all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all’università Statale di Milano, commenta il boom dei contagi registrati oggi dal bollettino nazionale: 99.848 con 205 decessi. Numeri mai così alti da inizio febbraio con un tasso di positività che sale al 16,4%.

Siamo di fronte a un picco per le feste di Pasqua? “E’ ancora presto per dirlo, siamo a ridosso delle feste e ci vogliono una decina di giorni per avere la certezza”, risponde. Secondo Pregliasco dietro questi numeri “c’è l’alta diffusività di Omicron 2 e le maggiori libertà che stiamo vivendo”. Con questi numeri così alti è corretto abolire l’obbligo della mascherina all’aperto a maggio? “Direi proprio di no”, ammonisce.