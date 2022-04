Def 2022, via libera dal Senato

(Adnkronos) – Via libera al Documento di economia e finanza (Def) 2022 dall’aula del Senato, che ha dato disco verde alla risoluzione di maggioranza. A favore 221, 40 contrari e uno astenuto. Poco prima il Senato ha dato il via libera alla relazione, relativa al rientro di bilancio, con 230 sì, contrari 18, astenuti 19. Anche la Camera in mattinata ha votato a favore dei testi di maggioranza e del governo.

La Camera ha approvato la risoluzione con 407 sì, 22 no e 36 astenuti. L’aula di Montecitorio ha poi dato via libera anche alla risoluzione di maggioranza sul Def con 412 sì e 55 no.