Guerra Russia-Ucraina, Guterres chiede incontro con Putin a Mosca e con Zelensky a Kiev

(Adnkronos) – Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha chiesto di poter incontrare il presidente russo Vladimir Putin a Mosca e quello ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev. Lo ha reso noto l’Onu spiegando che l’obiettivo di Guterres è quello di parlare di una serie di ”misure urgenti per arrivare alla pace” in un momento in cui il conflitto in corso nell’Europa dell’est rappresenta “un grande pericolo”.

Allo stesso tempo Guterres ha sottolineato che tanto l’Ucraina quanto la Russia sono membri fondatori delle Nazioni Unite e che sono sempre stati ”forti sostenitori” dell’Onu. Per questo è necessario arrivare a un accordo che preservi il “futuro del multilateralismo sulla base della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale”.