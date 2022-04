Guerra Ucraina-Russia, Michel: “Vogliamo la vittoria di Kiev”

(Adnkronos) –

“Vogliamo la vittoria dell’Ucraina” nella guerra con la Russia. Lo dice il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, in conferenza stampa a Kiev. “Siamo determinati a fare tutto quello che possiamo per sostenere il Paese. Per questo useremo tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione”. Per quanto riguarda la richiesta di Kiev di aderire all’Unione Europea, dice Michel, la commissione “renderà pubblico il suo parere entro fine giugno”. Poi “sarà mia responsabilità valutare quando potrò metterlo” sul tavolo del Consiglio Europeo per avere una “discussione politica”.

Michel, alla domanda di una giornalista ucraina, ricorda che “non è un mistero” che tra i capi di Stato e di governo dell’Ue “ci sono opinioni e sensibilità differenti sul tema dell’allargamento” dell’Unione”, ma il processo “è iniziato politicamente e anche l’incontro di oggi” con il presidente Volodymyr Zelensky “è stato estremamente utile”.

“Oggi sono andato a Borodyanka, per vedere con i miei occhi qual è la situazione sul terreno. Ho incontrato delle persone: non ci sono parole per spiegare quello che provo, non come presidente del Consiglio Europeo ma come padre, come essere umano”. “Queste – conclude – sono atrocità, sono crimini di guerra che devono essere puniti e che verranno puniti. Devono pagare per quello che hanno fatto lì e in altre parti dell’Ucraina”.