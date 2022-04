Conte (Inps): “16 progetti formazione dipendenti con fondi Pnrr”

(Adnkronos) – “Il Pnrr prevede la formazione ict dei dipendenti dell’Inps”. A dirlo oggi Giuseppe Conte, direttore centrale Formazione e sviluppo risorse umane Inps in occasione della conferenza stampa Inps ‘Inclusione e Innovazione: la trasformazione digitale al servizio delle persone’.

“Il Pnrr – sottolinea – prevede il miglioramento delle competenze dei dipendenti in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione con 16 progetti di formazione”.

“In particolare – spiega – il target 2022 prevede la formazione di 4250 dipendenti per incrementare le skill professionali in ambito ict e per il 2023 l’incremento di almeno ulteriori 4250 dipendenti”.