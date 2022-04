Di Stefano: ‘Il vino ha enorme potenziale inespresso, farlo conoscere nel mondo’

(Adnkronos) –

“Il vino è uno dei nostri prodotti di punta e ambasciatore nel mondo ed ha amplissimi margini di crescita. Vi ringrazio per l’invito e per il lavoro che farete su questo portale”. E’ quanto ha affermato il sottosegretario al ministero agli Affari Esteri Manlio Di Stefano intervenendo all’evento di lancio di Adnkronos Wine, il nuovo canale di informazione giornalistica sul portale Adnkronos.com, frutto della collaborazione tra l’Agenzia e Vendemmie.com, lanciato da Mww Media, la società editoriale di Mww Group. Il settore, ha spiegato Di Stefano “ha un enorme potenziale inespresso, non dobbiamo sopravvalutarci, nel senso che c’è un mondo del vino conosciuto in Europa e ancora sconosciuto in parti del mondo con altissimo potenziale come l’Asia, il Sud est asiatico, regioni del mondo che fanno doppia cifra sia in crescita demografica che economica e sulle quali dobbiamo fare un lavoro enorme” ha detto Di Stefano all’incontro moderato da Federico Luperi, direttore Innovazione e Nuovi Media Adnkronos.

“Quando l’utente mediamente benestante del Sud est asiatico va a comprare del vino conosce sicuramente lo Champagne e poi si perde nelle mille etichette italiane. – aggiunge Di Stefano – Fare informazione significa far conoscere a questa gente la differenza tra tutti gli ottimi vini perché quando non conosci ti affidi all’unico che conosci, che magari è lo Champagne. Questo è un ottimo, possibile risultato per il futuro”.