Maltempo, allerta gialla domani a Napoli

(Adnkronos) – Parchi cittadini chiusi domani a Napoli per maltempo. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale alla luce dell’avviso di allerta meteo di livello giallo emanato dalla Protezione civile della Regione Campania e in vigore per l’intera giornata di domani, venerdì 22 aprile. I parchi cittadini resteranno chiusi per l’intera durata dell’allerta. Sull’intero territorio regionale, ad esclusione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro, sono previste “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità, in attenuazione dal pomeriggio-sera”.