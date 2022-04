Speranza: “Stop mascherine al chiuso? Confronto in corso”

(Adnkronos) – Sulla questione della fine dell’obbligo per le mascherine al chiuso, “avevamo detto che avremmo preso una decisione l’ultima decade di aprile. E’ appena iniziata, c’è un confronto in corso in queste ore con i ministri dei settori competenti e vedremo la scelta migliore”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza, a margine della conferenza sulla Questione medica, promossa dalla Fnomceo a Roma, risponde alle domande dei giornalisti sul possibile stop da maggio all’obbligo della mascherina al chiuso.

I medici dicono di tenerle al chiuso? “La voce dei medici è importate e va ascoltata. Ora dobbiamo sviluppare il nostro confronto politico – ha osservato Speranza – Io tradizionalmente sono dell’idea che più si tiene un impianto di precauzione è più si contiene la pandemia che è ancora in corso, come ci dicono i numeri. Siamo fuori dall’emergenza grazie ai vaccini, ma non siamo fuori dalla pandemia”.