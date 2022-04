Ucraina, “armi Usa partiranno in 24-48 ore, a Kiev per fine settimana”

(Adnkronos) – Il primo gruppo di armi del nuovo pacchetto di aiuti da 800 milioni di dollari annunciato oggi da Joe Biden

partirà nelle prossime 24-48 e arriverà nelle mani degli ucraini per la fine della settimana. Lo rendo noto fonti del Pentagono, citate dal Washington Post.

Il portavoce del Pentagono, John Kirby, ha spiegato che la scelta del materiale “è stata fatta in completo coordinamento con gli ucraini sulla base delle loro necessità, in particolare le necessità specifiche per il Donbass”.

Kirby ha spiegato che nel pacchetto vi sono 72 obici da 155mm tipo howitzers, con i veicoli tattici per trasportarli, 144mila munizioni di artiglieria. L’invio di questi pezzi di artiglieria pesante è la grande novità rispetto al precedente pacchetto, che aveva solo 18 howitzers. Il numero inviato ora permetterà di equipaggiare 5 battaglioni, ha detto Kirby.