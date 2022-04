Covid oggi Campania, 8.161 contagi e 11 morti: bollettino 23 aprile

(Adnkronos) – Sono 8.161 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 23 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 11 morti. I nuovi casi sono stati individuati dall’analisi di 36.599 test. Nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 11 nuovi decessi, 7 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 4 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 37 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 709 quelli ricoverati in reparti di degenza.