Orsini-Giletti, faccia a faccia a ‘Non è l’Arena’ domenica 24 aprile

(Adnkronos) – Massimo Giletti ‘vs’ Alessandro Orsini a Non è l’Arena, in onda domani 24 aprile su La7. Il professor Orsini, docente di sociologia del terrorismo internazionale, sarà il protagonista del faccia a faccia con Giletti dopo l’ondata di polemiche che l’ha visto coinvolto per le sue posizioni ritenute controverse sulla guerra tra Russia e Ucraina. Nelle ultime settimane, Orsini è stato protagonista a Cartabianca su Raitre e a Piazzapulita su La7. Il professore ha scatenato polemiche per alcune considerazioni sul conflitto.