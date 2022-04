Covid oggi Italia, 56.263 contagi e 79 morti: bollettino 24 aprile

(Adnkronos) – Sono 56.263 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 24 aprile 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 79 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 326.211 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 17,2%. I ricoverati con sintomi sono 9.895, 19 in meno da ieri. Le terapie intensive occupate sono 416, 7 in più da ieri.

Sono 1.244.149 le persone attualmente positive in Italia e 16.136.057 quelle che hanno contratto il virus da inizio pandemia, mentre i guariti sono 14.729.220 (+44.849).



LAZIO – Sono 5.985 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 aprile nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 7morti. “Oggi nel Lazio su 5.728 tamponi molecolari e 29.786 tamponi antigenici per un totale di 35.514 tamponi, si registrano 5.985 nuovi casi positivi (-1.086), sono 7 i decessi (-7), 1.125 i ricoverati (-18), 70 le terapie intensive (+2) e +3.352 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,8%. I casi a Roma città sono a quota 2.882”. Lo rende noto l’Assessore alla Salute della Regione Lazio Alessio D’Amato.

SARDEGNA – Sono 1.284 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 24 aprile 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8252 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 16, una in meno rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 309, uno in più rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 30.523 persone.

VENETO – Sono 4.891 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 aprile in veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 4 morti considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Il totale dei casi da inizio della pandemia sale a 1.636.052, quello dei decessi a 14.392. Scendono gli attuali positivi a 74.687 (-631); in calo anche i dati clinici, con 857 pazienti in area medica (-7) e 34 (-1) in terapia intensiva.

PUGLIA – Sono 4.596 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 aprile in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. I nuovi casi, individuati attraverso 24.388 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.475; Bat: 322; Brindisi: 577; Foggia: 562; Lecce: 805; Taranto: 785; Residenti fuori regione: 54; Provincia in definizione: 16. Sono 104.638 le persone attualmente positive, 582 ricoverate in area non critica e 34 in terapia intensiva. Dati complessivi: 1.040.836 casi totali, 10.413.860 tamponi eseguiti, 927.978 persone guarite e 8.220 decessi.

TOSCANA – Sono 3.403 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 aprile in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi Covid, 1.050 confermati con tampone molecolare e 2.353 da test rapido antigenico, portano io totale a 1.078.868 dall’inizio della pandemia da Coronavirus e sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.015.096 (94,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 4.057 tamponi molecolari e 16.253 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,8% è risultato positivo. Sono invece 4.909 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 69,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 53.981, +2,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 681 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (2 in più).