Elezioni Francia 2022, Le Pen: “‘Vento di libertà poteva arrivare, ma non è stato così”

(Adnkronos) – “Un grande vento di libertà avrebbe potuto alzarsi sul Paese. Il destino delle urne ha deciso diversamente”. Lo ha dichiarato Marine Le Pen, commentando l’esito del ballottaggio delle presidenziali francesi. A proposito del suo risultato, superiore al 42%, Le Pen ha parlato di “vittoria eclatante”.

“Nonostante due settimane di metodi ingiusti, brutali e violenti, le idee che rappresentiamo stanno raggiungendo nuove vette”.

“Temo che il quinquennio che si sta aprendo non romperà con le pratiche brutali e sprezzanti del precedente e che Macron non farà nulla per riparare le fratture che dividono il nostro Paese” conclude.