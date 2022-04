Ucraina-Russia, news oggi tempo reale: notizie ultima ora 24 aprile

(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, atteso per oggi a Kiev il segretario di Stato americano Antony Blinken. Ad annunciarlo il presidente Zelensky. Ecco le ultime notizie di oggi:

ORE 8.32 – “Il basso morale delle forze russe e il tempo limitato per raggrupparsi, riorganizzarsi e riarmarsi dopo le precedenti offensive, probabilmente ostacolerà la capacità di combattimento dei russi”, prevede l’intelligence britannica. “L’Ucraina ha respinto numerosi attacchi delle forze russe nel Donbass nei giorni scorsi”, precisa l’analisi diffusa questa mattina dal ministero della Difesa a Londra in cui si sottolinea che “anche se le forze russe hanno conquistato diversi territori nell’Est del Paese, la resistenza ucraina continua a essere decisa lungo tutte le direttive dell’offensiva e ha inflitto costi significativi ai russi”.

ORE 8.24 – Si stima che, negli ultimi due mesi, più di 63.000 bambini siano nati durante il conflitto in Ucraina e in condizioni che potrebbero avere un impatto permanente sulla loro salute mentale. Secondo Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini in pericolo e per garantire loro un futuro, infatti, questi neonati si aggiungono ai milioni di bambini esposti al maggior rischio di subire gravi danni fisici e traumi psicologici duraturi causati dalle violenze, dalle privazioni e dagli sfollamenti, che dal 24 febbraio scorso, data dell’escalation della guerra, e con l’aumento dei combattimenti nell’est del paese, sta colpendo l’Ucraina.

ORE 8.11 – I militari russi reclutano a forza civili nelle zone occupate dell’Est del Paese, denunciano fonti militari ucraine. In particolare presi di mira sono i giovani e i medici nelle regioni di Kherson, Zaporizhzhya e Kharkiv. A Vovchansk, nella regione di Kharkiv, sono stati costretti a seguire i militari russi paramedici e medici, per curare i russi al fronte, dopo essere stati minacciati di morte.

ORE 7.48 – Il console onorario della Bulgaria è stato rapito dai russi a Melitopol in Ucraina. Lo riporta l’Ukrayinska Pravda. A denunciarlo il sindaco della città, Ivan Fedorov.

ORE 7.38 – L’esercito ucraino ha liberato otto insediamenti nella zona amministrativa di Kherson. Lo riporta in un tweet il Kyiv Independent.

ORE 7.20 – I sistemi missilistici balistici a corto raggio Iskander-M russi sono stati collocati a 60 chilometri dal confine dell’Ucraina. Lo riporta in un tweet il Kyiv Independent sulla base dell’ultimo aggiornamento delle forze armate ucraine.