Covid oggi Toscana, 1.504 contagi: bollettino 25 aprile

(Adnkronos) – Sono 1.504 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana oggi, 25 aprile, secondo i dati del bollettino Covid anticipati dal governatore della Regione Eugenio Giani su Telegam. Eseguiti 7.809 test di cui 2.625 tamponi molecolari e 5.184 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 19,26% (67,5% sulle prime diagnosi). Per quanto riguarda la vaccinazione, le dosi somministrate sino ad oggi, 25 aprile, sono 8.875.007. Ieri in Toscana erano stati registrati 3.403 casi.