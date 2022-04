Guerra Ucraina, in fiamme deposito di petrolio in Russia

(Adnkronos) – Un grave incendio si è sviluppato questa notte in un deposito di petrolio in Russia, nella città di Bryansk, a 150 chilometri dalla frontiera con l’Ucraina, ha reso noto il ministero per le Situazioni di emergenza, citato dall’agenzia Tass. Le fiamme sono visibili anche a distanza. Il deposito fa capo alla compagnia petrolifera Transneft.