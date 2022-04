Guerra Ucraina, scambio di tweet Biden-Zelensky: “Amicizia più forte che mai”

(Adnkronos) – “L’amicizia e la collaborazione tra gli Stati Uniti e l’Ucraina sono più forti che mai!”. Ad affermarlo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in uno scambio di tweet con il leader Usa Joe Biden. “Sono trascorsi due mesi di eroica resistenza nazionale dell’Ucraina all’aggressione russa. Sono grato al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden e agli Stati Uniti per la leadership nel supportare l’Ucraina. Oggi il popolo ucraino è unito e forte e l’amicizia e la collaborazione tra gli Stati Uniti e l’Ucraina che sono più forti che mai!”, ha scritto Zelensky.

“Due mesi dopo che Putin ha lanciato un attacco non provocato e ingiustificato all’Ucraina, Kiev è ancora in piedi. Il presidente Zelensky e il suo governo democraticamente eletto rimangono al potere. Continueremo a sostenere gli ucraini nella loro lotta per difendere la loro patria”, la risposta di Biden.