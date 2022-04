Domenica 24 aprile 2022 la Mauro Moruzzi Junior Band ha partecipato al IV Concorso per Bande Giovanili di Talamona. L’ensemble cremonese ha sostenuto una performance eccellente, conseguendo la votazione di 91,50 che vale un prestigioso 2° premio. La giuria, composta da Marco Somadossi, Carlos Marques e Davide Pedrazzini, si è complimentata con i ragazzi di Cremona per la loro musicalità, per la ricerca del timbro e per l’affiatamento straordinario per un gruppo così numeroso (61 musicisti). Un risultato eccezionale per i giovani musicisti della Sacra Famiglia e della Pontesound, se si pensa agli ostacoli enormi che la pandemia ha causato all’attività didattica e musicale. Un segno di speranza enorme per tanti giovani che continuano a coltivare la passione per la musica.

