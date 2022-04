Twitter, sì a offerta di Elon Musk?

(Adnkronos) –

Il board di Twitter sta trattando la vendita della compagnia a Elon Musk. Il Wall Street Journal e il New York Times fanno riferimento ad un’accelerazione nella trattativa che porterebbe il magnate a controllare, tra l’altro, il social. Una decina di giorni fa, Musk ha formalizzato un’offerta da oltre 43 miliardi di dollari per completare l’operazione. Dopo un’iniziale reazione negativa, l’attuale board di Twitter avrebbe modificato la propria posizione dopo la diffusione di informazioni secondo cui Musk potrebbe contare su finanziamenti complessivi per 46,5 miliardi di dollari.