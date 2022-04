Ucraina, Putin: “Sanzioni sono aggressione, ma economia Russia può reggere”

(Adnkronos) – Le sanzioni dell’Occidente contro la Russia sono “un’aggressione”, ma l’economia è in grado di reggere. E’ quanto ha ribadito il presidente russo Vladimir Putin, citato dalla Tass. “L’economia russa – ha assicurato, sostenendo che l’Occidente non riuscirà a divedere la società – ha certamente tutte le capacità per operare stabilmente e senza fallimenti nelle nuove realtà”.

Putin ha poi denunciato che l’Fsb russo ha sventato un tentativo di omicidio di un famoso giornalista televisivo. I servizi, si è limitato a precisare, “hanno bloccato le attività di un gruppo terroristico che pianificava di attaccare e uccidere un famoso giornaliste televisivo russo”. “Hanno optato per il terrorismo per uccidere i nostri giornalisti”, ha aggiunto. Mosca ha in seguito reso noto l’arresto di membri di un “gruppo nazionalista”, al soldo dei servizi ucraini, che aveva cercato di assassinare il commentatore filo putiniano Vladimir Solovyov.