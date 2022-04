Ucraina-Russia, Kiev: “Morti 3.818 civili, i bambini sono 215”

(Adnkronos) – Sono 3.818 le vittime civili confermate in Ucraina, di cui 215 sono i bambini. I feriti sono oltre 4mila, fra cui 391 bambini. A rendere noto il bilancio delle vittime, a due mesi dall’inizio dell’invasione russa, è il procuratore distrettuale ucraino Iryna Venediktova, citata dall’agenzia stampa Interfax-Ukraine. Si tratta tuttavia di dati incompleti, ha precisato, perché le autorità non possono fare verifiche sul terreno in varie parti del paese a causa del conflitto in corso.