Ucraina-Russia, news oggi tempo reale: notizie ultima ora 25 aprile

(Adnkronos) – La guerra della Russia in Ucraina entra oggi nel suo terzo mese. Nelle news di oggi, lunedì 25 aprile, ll segretario di Stato americano Antony Blinken annuncia lo sblocco di altri aiuti militari per oltre 700 milioni di dollari e il ritorno dei diplomatici Usa in Ucraina. Al via la missione di Guterres, ma per Kiev “non dovrebbe andare da Putin”.

ORE 8.15 – Un grave incendio si è sviluppato questa notte in un deposito di petrolio in Russia, nella città di Bryansk, a 150 chilometri dalla frontiera con l’Ucraina, ha reso noto il ministero per le Situazioni di emergenza, citato dall’agenzia Tass. Le fiamme sono visibili anche a distanza. Il deposito fa capo alla compagnia petrolifera Transneft.

ORE 7.45 – L’Ucraina esprime disappunto per l’incontro programmato dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin questa settimana. “Non è una buona idea andare a Mosca: non capiamo la sua intenzione di parlare col presidente russo Vlamdimir Putin”, ha affermato Igor Zhovka, vicecapo dello staff di Zelensky, in un’intervista alla Nbc, avvisando che Guterres “non è autorizzato” a parlare per conto del governo ucraino nei suoi sforzi di pace.

ORE 7.28 – I diplomatici statunitensi torneranno in Ucraina a partire da questa settimana. Lo ha annunciato il segretario di Stato Antony Blinken al presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il loro incontro a Kiev. Lo riferisce la Cnn che cita un alto funzionario del Dipartimento di Stato. Blinken e il segretario alla Difesa Lloyd Austin hanno fatto un viaggio senza preavviso a Kiev dove hanno incontrato Zelensky e altri funzionari ucraini, diventando così i funzionari statunitensi di più alto livello ad aver viaggiato nel paese dall’inizio dell’invasione russa . Nell’incontro hanno discusso dell’assistenza militare americana all’Ucraina e dell’intenzione dell’amministrazione Biden di fornire un ulteriore aiuto militare diretto e indiretto di oltre 700 milioni di dollari a Kiev.

ORE 7 – “L’amicizia e la collaborazione tra gli Stati Uniti e l’Ucraina sono più forti che mai!”. Ad affermarlo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in uno scambio di tweet con il leader Usa Joe Biden. “Sono trascorsi due mesi di eroica resistenza nazionale dell’Ucraina all’aggressione russa. Sono grato al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden e agli Stati Uniti per la leadership nel supportare l’Ucraina. Oggi il popolo ucraino è unito e forte e l’amicizia e la collaborazione tra gli Stati Uniti e l’Ucraina che sono più forti che mai!”, ha scritto Zelensky. “Due mesi dopo che Putin ha lanciato un attacco non provocato e ingiustificato all’Ucraina, Kiev è ancora in piedi. Il presidente Zelensky e il suo governo democraticamente eletto rimangono al potere. Continueremo a sostenere gli ucraini nella loro lotta per difendere la loro patria”, la risposta di Biden.