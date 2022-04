Covid oggi Emilia, 2.158 contagi e 24 morti: bollettino 26 aprile

(Adnkronos) – Sono 2.158 i contagi da coronavirus in Emiilia Romagna oggi, 26 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 24 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 11.396 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 5.292 molecolari e 6.104 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 18,9%. Si tratta di un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che nei giorni festivi è inferiore rispetto agli altri giorni e soprattutto i tamponi molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 38 (stabili rispetto a ieri), l’età media è di 66,2 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.528 (+53 rispetto a ieri, +3,6%), età media 76,1 anni.

Si registrano 24 decessi: 2 in provincia di Piacenza (due donne, rispettivamente di 92 e 102 anni); 5 in provincia di Parma (due donne di 81 e 94 anni e tre uomini di 63, 71 e 87 anni); 3 in provincia di Reggio Emilia (una donna di 88 anni e due uomini, rispettivamente di 70 e 91 anni); 3 in provincia di Modena (due donne di 82 e 91 anni e un uomo di 76 anni); 3 in provincia di Bologna (due donne, rispettivamente di 90 e 99 anni e un uomo di 62 anni,); 2 in provincia di Ferrara (entrambi uomini, rispettivamente di 80 e 83 anni); 2 in provincia di Ravenna (tutti uomini, di 70 e 88 anni); 3 in provincia di Forlì-Cesena (tutte donne: di 77, 85 e 96 anni);1 in provincia di Rimini (un uomo di 91 anni).