Kamala Harris positiva al Covid

(Adnkronos) – La vice presidente degli Stati Uniti Kamala Harris è risultata positiva al test per il Covid-19 ed è asintomatica. Lo ha reso noto la Casa Bianca spiegando che Harris resterà isolata e continuerà a lavorare da remoto. La Casa Bianca ha inoltre precisato che Harris non è stata di recente in contatto con il presidente Joe Biden, né con la First Lady dato che sono stati impegnati in diversi viaggi.

Spiegando che la vice presidente tornerà alla Casa Bianca quando risulterà negativa al test per il Coronavirus, la nota indica che Harris seguirà le linee guida delineate dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie e i consigli del suo medico.