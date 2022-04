Momenti di panico nel pomeriggio di martedì in via Chiara Novella, in pieno centro storico, dove un uomo di 29 anni è stato travolto da un’auto in retromarcia.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, sembra che l’uomo fosse al volante di un mezzo a due ruote delle Poste, fermo dietro un’auto parcheggiata, quando improvvisamente il conducente della vettura ha messo in moto e, non accorgendosi della presenza dell’uomo, ha ingranato la retromarcia.

L’impatto, nonostante mancasse la velocità, è stato violento, e il 29enne è rimasto incastrato tra i due mezzi. Sul posto sono dovuti intervenire i soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, che hanno liberato il ferito per consentire di prestargli le prime cure e poi trasportarlo in pronto soccorso. Non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica del sinistro è ora al vaglio della Polizia Locale, intervenuta sul posto per i rilievi del caso. lb

