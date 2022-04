Fiorentina-Udinese 0-4, crollo viola e poker bianconero

(Adnkronos) – La Fiorentina viene travolta in casa 0-4 dall’Udinese nel match valido come recupero della 20esima giornata della Serie A. I friulani passano al Franchi con 2 gol realizzati nel primo tempo e 2 reti allo scadere. Al 12’ Pablo Mari si avventa sulla respinta della difesa Toscana, entra in area da sinistra e indisturbato calcia con potenza sul primo palo: Terracciano non è impeccabile sulla sassata del bianconero, 0-1 al 12’. L’Udinese raddoppia al 26’ in contropiede. Udogie scappa e conclude, Terracciano respinge e Deulofeu non ha problemi a ribadire in rete: 0-2. Al 91’ Walace firma lo 0-3 e prima del fischio finale Udogie completa il poker bianconero: 0-4. La Fiorentina resta a 56 punti e dice addio alle speranze di acciuffare il quarto posto. L’Udinese, già salva, sale a 43.