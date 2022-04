M5S, Fico eletto presidente Comitato di garanzia

(Adnkronos) – “Il Comitato di Garanzia del Movimento 5 Stelle che si è riunito oggi ha eletto all’unanimità Roberto Fico come Presidente del Comitato”. Così in una nota il Movimento 5 Stelle.

“Ringrazio Virginia Raggi e Laura Bottici che mi hanno accordato la loro fiducia votandomi come Presidente del Comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle. Lavoriamo insieme come sempre per il bene del Movimento!” ha scritto Fico su Twitter.