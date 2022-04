“Non posso restare in piedi”, il Papa si scusa in udienza generale

(Adnkronos) – Il Papa parla del suo dolore al ginocchio destro in udienza generale, scusandosi, come accaduto per altre udienze, per essere costretto a rimanere seduto.

“Scusate, voglio dire una cosa – spiega al termine dell’udienza generale dopo la benedizione a fedeli e pellegrini in piazza San Pietro -, sto seduto perché questo ginocchio non finisce di guarire e non posso restare in piedi tanto tempo. Scusatemi per questo, grazie”.