Pechino Express, il ritorno di Costantino: conduzione a due con Enzo Miccio

(Adnkronos) – Ultima tappa giordana nell‘ottava puntata di Pechino Express per le cinque coppie di viaggiatori in gara che si sono contese l’ingresso alla semifinale di questa stagione. Guidati da Enzo Miccio anche per questo nuovo tratto della Rotta dei Sultani, i concorrenti hanno viaggiato per 287 km partendo dalla magica Petra, passando per Kerak, fino alla capitale Amman. Qui, al traguardo di puntata, un nuovo successo per la coppia “Italia-Brasile” Nikita Pelizon e Helena Prestes che hanno infranto il sogno di Bugo e Cristian Dondi, “Gli Indipendenti”, la simpatica coppia soprannominata “I Miracolati” in quanto, pur essendo arrivati spesso ultimi nel corso dei precedenti appuntamenti, sono puntualmente stati graziati puntata dopo puntata: per loro, arrivati a un passo dalle tappe decisive, il ritorno a casa è stato segnato da sorrisi e da un profondo senso di gratitudine per un’esperienza che anche a loro, come tutti, ha restituito tanto.

Per la produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, su Sky Uno/+1 e on demand, gli ascolti rimangono sempre sui livelli record della scorsa settimana: 455.000 spettatori medi, perfettamente in linea con i dati della puntata precedente, con una share dell’1,6%. Nei sette giorni il precedente appuntamento ha raggiunto 1.093.000 spettatori medi, più che raddoppiando ancora una volta gli ascolti del giovedì, in aumento del +7% rispetto all’episodio precedente.

Sui social, l’hashtag ufficiale #PechinoExpress è rimasto per tutta la notte e fino alla mattina di oggi nella chart dei Trending Topic Italia.

L’avventura in Giordania dei viaggiatori – Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”, Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”, Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”, Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti” e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia” – è partita da Petra. Il percorso li ha portati a muoversi tra le tante rovine cristiane che caratterizzano questa terra, fino alla roccaforte di Kerak, una struttura crociata il cui interno è un vero e proprio labirinto, dove si è svolta la prova vantaggio. Le due coppie contendenti sono state “Gli Sciacalli” e “Italia-Brasile” che hanno prima dovuto recuperare i pezzi di un puzzle nascosti nei cunicoli della fortezza e poi comporli: i primi a portare a termine la prova sono state le due agguerrite modelle Nikita Pelizon e Helena Prestes le quali hanno poi scelto di affidare il malus a “Gli Sciacalli” Fru e Aurora Leone, costretti per questo a proseguire il viaggio senza mappa.

Arrivati ad Amman le 5 coppie hanno scoperto una città giovane, dinamica, cosmopolita, generosa, accogliente e con una storia lunga 4000 anni. Ad attendere le coppie alla meta – nella Cittadella di Amman – oltre ad Enzo Miccio c’era una sorpresa, un misterioso emiro già anticipato nel corso della puntata: altri non era che Costantino della Gherardesca che, rimessosi dall’infortunio, è tornato a Pechino Express. Costantino ed Enzo hanno annunciato che condurranno le prossime puntate insieme e hanno ufficializzato la vittoria della coppia “Italia-Brasile” che – grazie alla vittoria nella prova vantaggio – hanno superato in classifica Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi” giunti in realtà per primi al traguardo. Ultimi all’arrivo sono stati “Mamma e Figlia” (Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni) e “Gli Indipendenti” (Bugo e Cristian Dondi) e sono proprio quest’ultimi a dover tornare a casa dopo che la busta nera ha rivelato che la tappa era eliminatoria.

Sono quindi 4 – “I Pazzeschi”, “Gli Sciacalli”, “Italia-Brasile” e “Mamma e Figlia” – le coppie che hanno conquistato la semifinale e il passaggio verso gli Emirati Arabi, ultimo Paese di questa stagione. Il prossimo appuntamento è per giovedì 5 maggio, sempre su Sky e in streaming su NOW: in quella occasione si scoprirà quali sono i finalisti di quest’anno, chi potrà combattere per conquistare un posto nella finalissima di giovedì 12 maggio, su Sky e NOW.