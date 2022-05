Mentre si festeggia il 1° Maggio,la riflessione va agli ancora troppo numerosi incidenti sul lavoro: in due mesi in lombardia si sono registrate già 24 morti bianche. Nel 2022, secondo i dati Inail, oltre 350 sono state le denunce di infortuni sul lavoro in provinvia di Cremona. La segretaria provinciale Cgil Elena Curci: “Servono formazione costante e la patente a punti per le aziende”.

Il servizio di Simone Bacchetta

© Riproduzione riservata