Ucraina, Scholz: “Pacifismo fuori tempo, servono armi per difesa”

(Adnkronos) – Olaf Scholz contro un gruppo di intellettuali tedeschi che in una lettera aperta gli hanno chiesto di non mandare armi pesanti all’Ucraina e di lavorare piuttosto a un compromesso accettabile dalle due parti. In un tweet, pur senza fare riferimento esplicito a quel testo, il cancelliere tedesco ha scritto: “Io rispetto tutti i pacifisti e ogni posizione. Ma deve sembrare cinico ai cittadini ucraini quando gli si dice di difendersi dall’aggressione di Putin senza armi. Questo è fuori tempo”.