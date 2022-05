Salvini: “Sciopero Anm? Andassero a lavorare”

(Adnkronos) – Un giudizio sullo sciopero dell’Anm? “Pessimo, lavorassero invece di scioperare” dice il segretario leghista Matteo Salvini, ai microfoni di Isoradio. “Ci sono sei milioni di processi arretrati, milioni di italiani che attendono giustizia… Scioperano per che cosa, perché non vogliono le riforme?”, si chiede Salvini.

GUERRA UCRAINA-RUSSIA – “Sento il presidente Usa Biden usare parole di fuoco, alzare sempre di più la posta in gioco” dice Salvini. “Con Trump al potere io non penso che ci saremmo trovati in queste condizioni” aggiunge.

“Lavrov ha detto delle cose criticabili… ha detto delle cose che giustamente la politica può e deve commentare e criticare ma non si può chiedere la censura a Mediaset. Cosa c’entra la trasmissione o la televisione?” si interroga il leader della Lega.

SICILIA – L’accordo del centrodestra, in Sicilia, è ancora in alto mare perché, dice Salvini, “c’è qualcuno che ragiona di squadra e qualcuno che ragiona di singolo”. “A Palermo la Lega aveva un’ottima persona che si era candidata a sindaco, Francesco Scoma, ma siccome non trovava il consenso di tutti abbiamo fatto un passo indietro. Ad oggi ce ne sono ancora tre di candidati del centrodestra, spero si arrivi a un uno… Per me vince la squadra, non vince mai il singolo. Spero che nessuno pecchi di presunzione”.

TERMOVALORIZZATORE E M5S – “Il Movimento 5 Stelle si conferma fuori dal mondo” attacca Salvini. “Il no al termovalorizzatore di Roma è una posizione contro l’ambiente, il progresso, le città pulite e i cittadini”.