Aborto, Adinolfi: “Da Usa storica novità, la Meloni sta con noi?”

(Adnkronos) – Mario Adinolfi plaude alle notizie provenienti dalla Corte Suprema statunitense sul ribaltamento della storica sentenza Roe vs Wade del 1973 che autorizzò le leggi pro aborto su tutto il territorio Usa e con una nota intitolata ‘Pronti alla battaglia, alleati cercasi’ il presidente del Popolo della Famiglia rilancia la battaglia contro l’aborto anche in Italia.

“Le novità importanti che arrivano dalla Corte Suprema americana non colgono il Popolo della Famiglia impreparato. Ho sempre pensato (a differenza di molti cattolici che si erano ormai arresi) che la lotta per il diritto universale a nascere non fosse ‘retrograda’ – scrive Adinolfi – ma una lotta che avrebbe riguardato il futuro. Saremo la generazione che abbatterà la crudeltà dell’aborto e la soppressione dei nascituri, rendendola illegale. Mi chiedo ora, visto che in una battaglia così dura avremo bisogno di alleati: Giorgia Meloni è con noi? Il Popolo della Famiglia, sull’onda di quanto arriva dagli Usa è pronto a una battaglia serrata contro il diritto a uccidere i bambini nel grembo materno. La leader di Fratelli d’Italia è ancora sulla posizione ‘la legge 194 non si tocca’ o ora è pronta a dar forza alla battaglia per la vita dei cattolici italiani e del PdF?”.