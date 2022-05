Ucraina, la compagna di Putin Alina Kabaeva nella lista delle sanzioni Ue

(Adnkronos) – Alina Kabaeva, la ex ginnasta e medaglia d’oro olimpica che è ritenuta essere la compagna del presidente russo Vladimir Putin, è inclusa nella lista delle persone sanzionate nel sesto pacchetto proposto dalla Commissione Europea, a quanto si apprende a Bruxelles.

Domattina il Coreper, il comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri, è convocato per tornare a discutere del pacchetto, che prevede anche un embargo alle importazioni di petrolio dalla Russia nell’Ue, effettivo entro sei mesi per il greggio ed entro fine anno per i prodotti raffinati. Anche il patriarca ortodosso Kirill è tra le persone colpite dal divieto di viaggio nell’Ue e dal congelamento dei beni.