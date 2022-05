Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 8 maggio

(Adnkronos) – Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, domenica 8 maggio 2022, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania e Sicilia mentre salgono le reinfezioni e tra gli esperti cresce la preoccupazione per l’ondata di autunno. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, i numeri della campagna vaccinale. Ecco i dati, regione per regione:

Sono 1.901 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, domenica 8 maggio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato su Telegram dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi positivi sono 1.901 su 13.652 test di cui 2.881 tamponi molecolari e 10.771 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 13,92% (62,1% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini somministrati in Toscana sono 8.912.891.

Sono 3.141 i contagi registrati oggi, 8 maggio 2022, in Veneto, secondo i dati del bollettino Covid diffuso dalla Regione. Tre le vittime, che portano il totale a 14.515 dall’inizio della pandemia ad oggi. Scendono i ricoveri in area medica, che oggi sono 798 (-21), e sale di un paziente quelli in terapia intensiva: 42 i posti letto occupati. Rimane ancora sotto la soglia dei 60 mila gli attuali positivi: 58.149, -1.667 rispetto alle 24 ore precedenti.