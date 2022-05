Genova, due ragazzi accerchiati dai cinghiali al Righi

(Adnkronos) – Accerchiati dai cinghiali, sono stati messi in salvo dai Vigili del Fuoco. E’ accaduto a Genova dove due ragazzi che stavano passeggiando in bicicletta al Righi nella zona del Parco del Peralto, improvvisamente si sono trovati circondati da un branco di cinghiali. Spaventati, hanno chiesto aiuto ai Vigili del fuoco che, giunti sul posto, sono riusciti a allontanare gli animali e trarre in salvo i ragazzi.