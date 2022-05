Rai 3, a ‘Chi l’ha visto?’ il caso di Andreea: campionessa di tiro a segno scomparsa

(Adnkronos) – Che percorso ha fatto Andreea, la giovane campionessa di tiro a segno, dopo la festa con gli amici? ‘Chi l’ha visto?’ mercoledì 11 maggio in prima serata, alle 21.20, su Rai 3, cercherà di ricostruirlo per capire se la ragazza sia stata caricata su una macchina. In studio, con Federica Sciarelli, il fidanzato Simone con il suo avvocato Emanuele Giuliani e il consulente Andrea Ariola. Inoltre, la scomparsa di una donna che ha detto alla nipote: “Mi sposo, sono felice”. Dopo questo messaggio più nulla. “Chi l’ha visto?” è alla ricerca di questo misterioso sposo. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.