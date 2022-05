Bandiera grigiorossa anche fuori dal Municipio di Stagno Lombardo, dove il sindaco Roberto Mariani, appassionato tifoso grigiorosso e presenza fissa, come calciatore, nelle partite tra amministratori pubblici, ha voluto dare un segno tangibile dell’entusiasmo che sta contagiando un po’ tutti.

“Oggi è una giornata importante per la città di Cremona e non solo; direi per tuta la provincia”, scrive su Facebook. “Allo Zini si festeggia la promozione della Cremonese in serie A, sapete tutti il legame da tifoso che ho da sempre con questa meravigliosa squadra ed è per questo che esporremo questa mattina, anche noi, i colori grigiorossi dalla finestra degli uffici comunali”.

La festa allo Zini sarà seguita indiretta dalla tv Cremona1 a partire dalle 19.

