Koelliker protagonista a Transpotec Logitec 2022 con la gamma elettrica Professional

(Adnkronos) – Il Gruppo Koelliker è protagonista al Transpotec Logitec 2022, nell’ambito della mobilità green, con la gamma Professional di veicoli commerciali a zero emissioni che oggi si arricchisce di due novità. Sono esposti infatti, in anteprima assoluta per l’Italia, due nuovi veicoli commerciali elettrici: il pick up Maxus T9 e il veicolo commerciale 3MX, il motofurgone a tre ruote a marchio Wuzheng, ideale per svariati tipi di utilizzi: dall’edilizia alla logistica urbana, dall’agricoltura allo street food.

Le due new entry vanno ad aggiungersi ai van elettrici Maxus, eDeliver3 e Deliver9, che stanno riscuotendo grande apprezzamento tra gli addetti del settore, per le loro caratteristiche di agilità, spazio di carico e autonomia capace di coprire tutto il turno di lavoro. Il settore della logistica e dei trasporti ha compreso, in anticipo rispetto al trasporto privato, quanto il processo di elettrificazione possa incidere positivamente sulla mobilità e sulla qualità dell’aria. Con la sua gamma Professional, il Gruppo Koelliker risponde a questa esigenza in modo efficace, grazie a veicoli elettrici innovativi e all’avanguardia che assicurano elevata autonomia e praticità, e contribuiscono alla riduzione dell’inquinamento.

“Il veicolo elettrico è perfetto per il settore logistico: le consegne in città avvengono sulla base del modello stop&go, caratterizzato da spostamenti brevi e fermate frequenti, con batterie in grado di garantire un’autonomia che consente di circolare tutto il giorno senza problemi. Prerogative che hanno portato rapidamente il comparto a propendere verso veicoli a basso impatto ambientale, comprendendone appieno i vantaggi”, spiega Marco Saltalamacchia, Presidente Esecutivo del Gruppo Koelliker. “Anticipare i tempi ha sempre caratterizzato il nostro DNA. Con la gamma Professional dei marchi che distribuiamo e che oggi annovera due nuovi veicoli 100% elettrici davvero unici per il nostro Paese – T90, il tanto atteso pick up elettrico di Maxus, e 3MX, che reinterpreta il tradizionale veicolo da lavoro – proponiamo soluzioni di mobilità sostenibile dagli alti contenuti qualitativi e tecnologici, ideali per chi svolge attività logistiche nei centri urbani e non solo”.

Nei primi quattro mesi del 2022 le immatricolazioni di veicoli commerciali elettrici puri hanno segnato un +77,1% rispetto allo stesso periodo 2021 (dati Unrae). Studi recenti, come quello di Cambridge Econometrics e Politecnico di Milano promosso dalla European Climate Foundation, mostrano come la rapida transizione verso gli EV potrà ridurre le emissioni di CO2 associate ai trasporti di merci su strada in Italia.

In prospettiva, l’aumento di veicoli elettrici in circolazione porterà a una riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, così come alla decongestione e al miglioramento della qualità dell’aria nelle nostre città, dove ai veicoli privati si aggiungono quelli del trasporto pubblico locale, come evidenziato in un recente rapporto di MOTUS-E, prima associazione in Italia costituita da operatori industriali, filiera automotive, mondo accademico e movimenti di opinione, promotori della mobilità elettrica – di cui Koelliker è entrata a fare parte. Nell’ambito di Transpotec, il Gruppo Koelliker offrirà, in collaborazione con FCA Bank, formule finanziarie promozionali per l’acquisto agevolato, valide per tutta la gamma dei veicoli dei brand distribuiti.