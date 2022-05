Terremoto oggi a Firenze, scossa magnitudo 3.7

(Adnkronos) – Terremoto oggi a Firenze. Una scossa di magnitudo 3.7 è stata registrata dall’Ingv alle 23.12 con epicentro 3 km a sud ovest di Impruneta in provincia di Firenze, a 8 km di profondità. La scossa è stata avvertita in maniera netta nel capoluogo. E’ stata avvertita in tutta l’area di Firenze e in buona parte delle province di Siena e Prato.

Un’altra scossa, successivamente, si è verificata alle 23.15, di magnitudo 2.3, nella stessa area.

Secondo gli esperti dell’Ingv la scossa, avvertita questa sera in Toscana, è legata allo sciame sismico nella zona di Impruneta, iniziato il 7 maggio. A Impruneta e nel comune vicino di San Casciano Val di Pesa, dopo la scossa di terremoto molte persone sono scese per strada.